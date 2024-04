Irak : l'ONU "alarmée" par la nouvelle loi anti-LGBT+, demande qu'elle soit abrogée

L'ONU s'est dite "alarmée" lundi par une nouvelle loi adoptée par le parlement irakien, criminalisant les relations homosexuelles et les transitions de genre, et en a réclamé l'abrogation.

"Cette loi va à l'encontre de plusieurs traités et conventions relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'Irak, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et devrait être abrogée", a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dans un communiqué.

Les nouvelles dispositions prévoient des peines de dix à 15 ans de prison pour les relations homosexuelles, de même que pour les pratiques échangistes impliquant les épouses, d'après le texte consulté par l'AFP.