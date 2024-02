Irak: trois morts dans une attaque de drone contre un véhicule à Bagdad

Une attaque de drone en Irak a visé mercredi soir un véhicule dans l'est de la capitale Bagdad, ont indiqué à l'AFP deux sources de sécurité, dans un contexte régional explosif. Trois personnes, dont deux dirigeants d'un groupe armé pro-Iran, ont été tuées dans cette attaque.

"Un drone a tiré trois roquettes contre une voiture 4X4" dans le quartier de Machtal dans l'est de Bagdad, a précisé une source de sécurité s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Depuis des semaines, l'Irak n'arrive pas à s'extirper des tensions régionales, malgré les intenses efforts diplomatiques avec ses partenaires américain et iranien notamment.

Il y a près d'une semaine, les États-Unis ont mené des frappes en Syrie et en Irak contre des cibles des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-Iran, en représailles à une attaque de drone le 28 janvier qui a tué trois de ses soldats stationnés sur une base américaine du désert jordanien à la frontière syrienne.

Une deuxième source sécuritaire, confirmant également "des tirs de roquettes menés par un drone", a assuré que le véhicule transportait "un dirigeant du Hachd al-Chaabi", coalition d'ex-paramilitaires intégrés aux forces régulières et regroupant des groupes armés pro-Iran.

Depuis la mi-octobre, plus de 165 attaques ont visé les soldats américains et leurs partenaires de la coalition internationale antijihadiste en Irak et en Syrie. La plupart ont été revendiquées par une nébuleuse de groupes armés pro-iraniens appelée la "Résistance islamique en Irak".