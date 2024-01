Irak: une attaque de drone contre la Coalition antidjihadistes déjouée à Erbil

Illustrant les craintes d'un embrasement régional alimenté par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, des dizaines d'attaques ont visé depuis la mi-octobre les soldats américains et les forces de la coalition déployés en Irak et en Syrie pour lutter contre le groupe État islamique (EI).

La plupart de ces frappes de drones ou tirs de roquettes ont été revendiqués par la "Résistance islamique en Irak", nébuleuse de combattants issus de plusieurs groupes armés pro-Iran.