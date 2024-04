Iran: L'ONU dénonce le durcissement du contrôle des femmes sans voile

"Nous avons reçu des rapports faisant état d'arrestations et de harcèlements généralisés de femmes et de jeunes filles, souvent âgées de 15 à 17 ans", a déclaré un porte-parole du Haut-Commissariat, Jeremy Laurence, lors d'un point de presse.

Il a indiqué que le Haut-Commissariat avait reçu des informations selon lesquelles "la police iranienne - en uniforme et en civil - exerce une répression violente dans l'ensemble du pays contre les femmes et les jeunes filles, et contre les hommes qui les soutiennent, afin de faire respecter les lois strictes du pays sur le hijab".