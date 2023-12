Iran: Narges Mohammadi refuse de comparaître pour son nouveau procès

Elle risque d'être transférée hors de Téhéran pour une éventuelle nouvelle peine de prison, craignent-ils.

Narges Mohammadi, récipiendaire du Nobel de la paix "pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous", a été maintes fois condamnée et emprisonnée depuis 25 ans pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes et la peine de mort.

Arrêtée à 13 reprises, condamnée cinq fois à un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet, et à nouveau incarcérée depuis 2021, elle est l'un des principaux visages du soulèvement "Femme, Vie, Liberté" en Iran.