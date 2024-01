Iran: neuf personnes pendues pour trafic de stupéfiants

L'Iran a exécuté par pendaison neuf personnes condamnées à mort pour trafic de stupéfiants, a rapporté mardi un média d'État, le pays conservant l'un des taux d'exécution les plus élevés au monde.

Trois d'entre elles ont été pendues "au cours des derniers jours" dans une prison de la province d'Ardabil, dans le nord-ouest du pays, pour "achat et transport d'héroïne et d'opium", a indiqué l'agence de presse officielle iranienne Irna.

Les six autres ont été exécutées séparément pour trafic de "méthamphétamine, d'héroïne et de cannabis", a ajouté Irna sans plus de détails.