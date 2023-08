Iran: une journaliste arrêtée après une apparition tête nue en public

Une journaliste iranienne qui avait été libérée mi-août sous caution a été de nouveau arrêtée mercredi par les autorités pour ne pas avoir porté le voile en public, a rapporté un média local.

Depuis la Révolution islamique de 1979, le port du voile est obligatoire pour les femmes, qui doivent dissimuler les cheveux dans les lieux publics. De plus en plus de femmes apparaissent cependant tête nue dans les grandes villes depuis un an.