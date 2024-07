Iran: une syndicaliste kurde condamnée à mort

Elle est accusée d'être membre du parti séparatiste kurde interdit Komala. Hengaw affirme qu'elle a été sujette à des "tortures mentales et physiques" par des agents de renseignement en détention.

Sharifeh Mohammadi a été jugée coupable de rébellion et condamnée à la peine capitale par la cour révolutionnaire de Rasht, principale ville de la province de Gilan, sur la mer Caspienne (nord), selon l'organisation Hengaw, basée en Norvège, et l'ONG américaine Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Une campagne organisée pour sa défense a jugé la sentence "absurde et infondée" sur ses comptes X et Instagram, estimant qu'elle visait à susciter "la peur et l'intimidation".

La province de Gilan avait été un des centres majeurs des manifestations de 2022 en Iran, après la mort en détention de la jeune kurde Mahsa Amini, arrêtée pour violation des strictes règles vestimentaires imposées aux femmes par la République islamique.

Plusieurs centaines de personnes ont été tuées et des milliers arrêtées au cours de ces mouvements dans l'ensemble du pays.