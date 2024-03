Iran: victoire sans surprise des conservateurs sur fond d'abstention record aux législatives

La participation a ainsi été la plus faible pour des législatives depuis la révolution de 1979, sur fond d'appels à l'abstention lancés après la disqualification de nombreux candidats modérés ou réformateurs avant le scrutin.

Les Etats-Unis ont affirmé lundi que la faible participation constituait un nouveau signe de "mécontentement" de la population iranienne.

"Je ne pense pas qu'il y ait de doute sur le fait qu'il y ait du mécontentement face au régime", a déclaré à la presse Matthew Miller, le porte-parole du département d'Etat.

Le ministre de l'Intérieur Ahmad Vahidi s'est félicité lundi que, "en dépit de la propagande puissante et sans précédent des ennemis et du recours à tous les outils pour dissuader les gens de voter, et malgré des problèmes économiques, le peuple a montré une magnifique mobilisation".