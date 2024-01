Islamabad accuse l'Inde d'être impliquée dans deux meurtres au Pakistan

Le Pakistan a affirmé avoir des "preuves crédibles" de l'implication d'agents indiens dans le meurtre de deux citoyens pakistanais sur son sol, quelques mois après que l'Inde a fait l'objet d'accusations similaires au Canada et aux États-Unis.

"Des agents indiens ont utilisé de la technologie et des refuges à l'étranger pour commettre des assassinats au Pakistan", a déclaré jeudi le secrétaire d'État pakistanais aux Affaires étrangères, Sajjad Qazi, lors d'une conférence de presse.

Le ministère indien des Affaires étrangères a dénoncé jeudi soir "une propagande anti-indienne fausse et malveillante".

Les agents indiens "ont recruté, financé et apporté leur soutien à des criminels, des terroristes et des civils qui ne se doutaient de rien pour jouer des rôles précis dans ces assassinats", a ajouté M. Qazi, en précisant que plusieurs individus avaient été arrêtés.

Le Canada avait incriminé en septembre les services de renseignements indiens pour le meurtre sur son sol, en juin, d'un dirigeant sikh canadien d'origine indienne. Ces accusations avait été qualifiées d'"absurdes" par New Delhi et avaient déclenché une grave crise diplomatique entre les deux pays.

Puis fin novembre, l'Inde a été à nouveau accusée d'avoir commandité le projet d'assassinat d'un dirigeant séparatiste sikh aux Etats-Unis. Dans cette affaire, le gouvernement indien s'est engagé à coopérer.

L'Inde, pays majoritairement hindou, et le Pakistan, pays musulman, se sont livrés trois guerres depuis la partition de l'empire des Indes britanniques en 1947, et échangent fréquemment des accusations d'espionnage et de manipulations diverses.