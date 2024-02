Israël accepte l'accès à internet via Starlink sur son territoire et une partie de Gaza

La société d'Elon Musk SpaceX pourra connecter Israël et une partie de la bande de Gaza à Internet grâce à son système par satellites Starlink. L'information a été confirmée par Shlomo Karhi, ministre israélien des communications, sur le réseau social X (ex-Twitter). Sur la bande de Gaza, les satellites ne pourront être utilisés pour l'instant que par un hôpital de campagne géré par les Émirats arabes unis. Des mesures ont également été réclamées à Starlink pour empêcher le Hamas d'y accéder.

"Les autorités locales, les agences gouvernementales et d'autres institutions auront ainsi toujours accès aux services via satellite, même en cas d'interruption des réseaux filaire et cellulaire", a expliqué M. Karhi.

L'accès à internet via Starlink permettra notamment des appels vidéo vers d'autres hôpitaux, ce qui permettra d'effectuer des diagnostics à distance, a ajouté le ministre israélien. Les autres connexions avec les organisations humanitaires seront approuvées individuellement, après que tout risque pour la sécurité nationale soit écarté, a-t-il précisé.