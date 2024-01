Israël accusé de "génocide" à Gaza: des centaines de personnes manifestent à La Haye

Des centaines de personnes ont manifesté jeudi à La Haye dans le contexte de l'affaire des accusations portées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ) dénonçant des "actes génocidaires" à Gaza. Tant pour la cause palestinienne que pour la cause israélienne, des manifestations sont organisées autour de l'audience à la CIJ. Les manifestants des deux groupes sont tenus à l'écart par la police, comme le constate un journaliste sur place.

Au Palais de la Paix, où se trouve la CIJ, des centaines de manifestants soutiennent les plaignants et les Palestiniens. Ils portent des drapeaux palestiniens et des pancartes avec les noms des victimes palestiniennes de la guerre à Gaza. Les manifestants sont "une large coalition d'organisations de défense des droits humains et de groupes de solidarité", ont déclaré les organisateurs. L'audience sera également retransmise en direct sur grand écran.

En solidarité avec Israël, plusieurs centaines de personnes marchent de la Lange Voorhout au Palais de la Paix et inversement. Selon les organisateurs, huit organisations, juives et chrétiennes, participeront à la marche. Elles veulent "montrer ensemble qu'Israël n'est pas seul aux Pays-Bas", a déclaré un participant. Des membres de familles d'Israéliens pris en otage par le Hamas marchent également.