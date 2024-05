Israël affirme avoir abattu un chef local du Djihad islamique lors d'une frappe à Jénine

Le ministère de la Santé du gouvernement palestinien a annoncé la mort d'Islam Khamayseh dans des frappes qui ont fait huit blessées. Les Brigades Al-Qods, branche armée du Djihad islamique palestinien, ont confirmé la mort de leur "commandant".

Un avion de chasse et un hélicoptère ont été utilisés pour attaquer un centre de commandement d'un réseau terroriste local, où "se trouvaient un certain nombre de terroristes importants", a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué. "Certains ont participé à des fusillades dans la région de Jénine et prévoyaient de mener d'autres attaques terroristes dans un avenir immédiat", a-t-elle ajouté.