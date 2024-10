Israël annonce avoir lancé une offensive au sol dans le sud du Liban

Le mouvement armé multiplie depuis un an les tirs de roquettes vers le nord d'Israël en soutien au Hamas palestinien, en guerre contre Israël dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne a annoncé avoir lancé lundi soir des opérations au sol qu'elle a qualifiées de "limitées, localisées et ciblées", appuyées par l'aviation et l'artillerie, contre des "cibles et des infrastructures terroristes" du Hezbollah dans le sud du Liban.

"Ces cibles sont situées dans des villages près de la frontière et constituent une menace immédiate pour les communautés israéliennes du nord d'Israël", a-t-elle assuré.

Des frappes aériennes ont visé parallèlement la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, les environs de Damas en Syrie ainsi que la bande de Gaza, où Israël mène depuis le 7 octobre 2023 une offensive en représailles à l'attaque sans précédent du Hamas sur son sol.