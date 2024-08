Israël annonce avoir tué un commandant du Fatah au Liban accusé d'"attaques terroristes"

C'est la première fois en un peu plus de dix mois d'échanges de tirs transfrontaliers entre le mouvement islamiste libanais Hezbollah et Israël depuis le début de la guerre à Gaza qu'un responsable du Fatah au Liban est ainsi tué.

Le Fatah du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et rival du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a estimé qu'Israël cherchait à "embraser la région".

Khalil Maqdah a été tué dans une frappe contre son véhicule alors qu'il circulait près des camps palestiniens jouxtant Saïda, principale ville du sud du Liban, selon le Fatah et une source de sécurité libanaise.

L'armée israélienne a déclaré qu'un de ses avions "avait frappé le terroriste Khalil Hussein Khalil Al-Maqdah" dans la région de Saïda.

Elle accuse Maqdah et son frère, Mounir Maqdah, haut responsable du Fatah au Liban, "d'agir pour le compte des Gardiens de la révolution iraniens", l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, et d'être "impliqués dans l'organisation d'attaques terroristes" et le "trafic d'armes" vers la Cisjordanie occupée.