Israël annonce la livraison de 200.000 litres de carburant à Gaza assiégée

Le Cogat, organe du ministère de la Défense supervisant les affaires civiles en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, a annoncé "le transfert de 200.000 litres de carburant à des organisations internationales" via le point de passage Kerem Shalom entre Israël et le sud de la bande de Gaza.

Après inspection des camions, "le carburant a été transféré pour répondre aux besoins essentiels actuels de la communauté internationale, notamment les hôpitaux, les zones humanitaires, les centres logistiques et la distribution de l'aide humanitaire", poursuit le Cogat dans un communiqué.