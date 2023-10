Israël appelle les Palestiniens à rejoindre le sud de Gaza

"Les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza devraient se déplacer temporairement au sud du Wadi Gaza, vers une zone plus sûre où ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Demain (dimanche, ndlr), les efforts humanitaires à Gaza, menés par l'Égypte et les États-Unis, seront accrus", a déclaré l'armée qui bombarde sans relâche la bande de Gaza depuis l'attaque sanglante du Hamas sur son territoire le 7 octobre.

Le 9 octobre, Israël a en outre imposé un "siège total" à Gaza, y coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture, alors que le territoire où s'entassent 2,4 millions d'habitants était déjà soumis à un blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis l'arrivée au pouvoir du Hamas en 2007.