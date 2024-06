Israël bombarde la bande de Gaza du nord au sud

Des bombardements aériens et des tirs d'artillerie ont visé mardi la bande de Gaza du nord au sud, où Israël poursuit sans répit son offensive contre le Hamas après l'annonce de la mort de quatre otages tués dans le territoire palestinien.

Israël a promis d'éliminer le Hamas, au pouvoir depuis 2007 dans la bande de Gaza et auteur le 7 octobre d'une attaque sanglante sur son sol, tandis que le mouvement islamiste palestinien exige un cessez-le-feu total.

Près d'un mois après le début d'une offensive terrestre sur Rafah, une ville frontalière avec l'Egypte dans le sud du territoire, présentée par Israël comme indispensable pour vaincre le Hamas, les combats ont repris dans d'autres secteurs.

Mardi, des frappes aériennes ont visé l'est et le centre de Rafah, selon des témoins et un responsable local. Un témoin a signalé des tirs d'artillerie à Khan Younès, une ville en ruines à quelques kilomètres de Rafah.