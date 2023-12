Israël confronté à l'indignation internationale dans sa guerre à Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations unies devait se prononcer lundi sur un nouveau texte appelant à une "cessation urgente et durable des hostilités" à Gaza.

Israël fait face lundi à l'indignation croissante de la communauté internationale suscitée par le lourd bilan des victimes civiles et la destruction d'hôpitaux de Gaza, tout en accentuant sa guerre contre le Hamas dans le territoire "assiégé".

La guerre la plus meurtrière à Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas sur le sol israélien, prenant quelque 250 otages et faisant environ 1.139 morts, en majorité des civils, selon les dernières données officielles israéliennes. A ce jour, 129 otages sont toujours retenus à Gaza.

Le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas affirme que plus de 18.800 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées dans l'offensive israélienne à Gaza.

Des dizaines de personnes ont été tuées dimanche dans les frappes israéliennes. Après des mois de bombardements et de combats violents, la majeure partie de la population de Gaza a été déplacée et souffre de pénuries de carburant, de nourriture, d'eau et de médicaments.