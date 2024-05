Israël contrôle les trois quarts de la zone tampon entre Gaza et l'Égypte

L'armée israélienne contrôle actuellement 75% du dénommé corridor de Philadelphie, une bande de terre de 14 kilomètres entre Gaza et l'Égypte, a indiqué le chef du Conseil national de sécurité d'Israël Tzachi Hanegbi. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision publique Kan, il a affirmé mercredi que la région frontalière entre l'Égypte et la bande de Gaza est devenue un "paradis de la contrebande". M. Hanegbi a également avancé que l'Égypte et Israël devaient à présent s'assurer que les armes ne puissent plus être passées en contrebande le long de cette route.