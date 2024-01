Israël: des attentats inspirés du groupe Etat islamique déjoués, selon la police

Agés de 21 et 23 ans et vivant à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël, "les terroristes prévoyaient de préparer des engins explosifs et de cibler les forces de sécurité", selon un communiqué conjoint de la police et du Shin Beth, le service de sécurité intérieure.

Les deux hommes ont été arrêtés "il y a environ un mois" pour l'un et le 25 décembre pour l'autre, selon la police et le Shin Beth.