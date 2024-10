Israël dit aux USA qu'il "continuera" à oeuvrer pour éviter de nuire aux forces de l'ONU

M. Gallant a accusé le Hezbollah d'"opérer et de tirer" à proximité des positions de la Finul, "utilisant les missions de maintien de la paix comme couverture pour ses activités terroristes", selon le communiqué.

La Finul a accusé cette semaine l'armée israélienne de tirer "délibérément" sur ses positions.

"Ces actions doivent cesser immédiatement et faire l'objet d'une enquête appropriée", ont déclaré samedi dans un communiqué commun 40 pays qui contribuent à la force.

La Finul qui compte environ 9.500 soldats est déployée dans le sud du Liban pour faire tampon avec Israël.

Ses plus gros contingents viennent d'Indonésie, d'Inde, du Ghana, d'Italie et du Népal. La Malaisie, l'Espagne, l'Irlande et la France sont également contributrices en hommes.