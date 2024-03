Israël "empêche activement" l'aide humanitaire d'arriver à Gaza, accuse Oxfam

Selon Oxfam, le matériel humanitaire se trouve pris dans des goulets d'étranglement par la limitation à deux points de passage seulement pour accéder à Gaza, ainsi que par un "système d'inspection dysfonctionnel et sous-dimensionné". Des articles d'aide sont rejetés régulièrement "et arbitrairement (...) au motif qu'ils auraient un 'double usage (militaire)'", décrie aussi l'ONG.

Par ailleurs, l'assaut militaire au sein de Gaza "compromet également l'aide internationale", prenant au piège les équipes et partenaires des agences internationales et forçant la population à se déplacer sans cesse. Enfin, l'ONG accuse Israël de mener "des attaques disproportionnées et aveugles contre les ressources civiles et humanitaires (y compris les personnes), comme les installations solaires, d'eau, d'électricité et d'assainissement".

Israël manque "à ses obligations légales", en tant qu'occupant du territoire, et "enfreint l'une des dispositions clés exigées par la Cour internationale de Justice (CIJ), à savoir intensifier l'aide humanitaire face au risque de génocide dans la bande de Gaza", pointe encore Oxfam.

Sans mesures immédiates, la maladie et la famine décimeront la population de Gaza, s'alarme Oxfam. "Le bilan risque de dépasser largement les 31.000 victimes civiles actuelles de la guerre."