Israël enquête sur la mort d'un détenu palestinien après des violences présumées

Le 7 octobre, jour du début de la guerre entre Israël et le Hamas, les autorités pénitentiaires israéliennes ont annoncé un durcissement des conditions de détention des prisonniers palestiniens: plus de sortie de cellule - donc de parloirs -, plus d'achat à la cantine ni d'alimentation des prises électriques dans les cellules, et des fouilles surprises plus fréquentes.

Selon des chiffres du Club des prisonniers palestiniens, une association qui défend leurs droits, les prisons israéliennes comptaient début décembre quelque 7.800 détenus palestiniens.