Israël et Gaza de nouveau en guerre après une offensive surprise du Hamas

Israël et la bande de Gaza sont de nouveau en guerre samedi après le déclenchement d'une offensive militaire surprise du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes et infiltré des combattants en territoire israélien.

Cette guerre éclate alors que samedi marque le dernier jour des fêtes juives de Souccot en Israël, le pays étant au ralenti, de nombreux pèlerins et touristes ayant afflué dans le pays en période de vacances scolaires.

Les habitants des localités et des villes israéliennes autour de la bande de Gaza ont passé la matinée au rythme des sirènes d'alerte antiaériennes qui ont retenti également jusqu'à Tel-Aviv et Jérusalem, ou de nombreuses explosions d'interception de roquettes par la défense antiaérienne ont été entendues.

Evoquant "une attaque surprise" du Hamas, il a conclu son allocution en affirmant: "Nous sommes en guerre et nous la gagnerons".

Elle survient aussi cinquante ans et un jour après le début de la guerre israélo-arabe de 1973 qui avait entraîné la mort de 2.600 Israéliens et au moins 9.500 morts et disparus côté arabe en trois semaines de combat.

Dans un message audio diffusé par la télévision du Hamas, le commandant de la branche armée de ce mouvement a annoncé avoir déclenché l'opération "déluge d'Al-Aqsa" contre Israël et dit avoir tiré plus de "5.000 roquettes".

"Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l'occupation (Israël)", a déclaré Mohammad Deif, chef des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans ce message.