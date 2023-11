Israël-Gaza: Des experts de l'ONU veulent une enquête sur des crimes de guerre

Des experts de l'ONU en droits humains ont demandé lundi l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur les "allégations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité" par toutes les parties depuis l'attaque du 7 octobre lancée par le Hamas en Israël.

Dans un communiqué, Morris Tidball-Binz, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, et Alice Jill Edwards, rapporteure spéciale sur la torture, soulignent la nécessité que ces enquêtes soient "rapides, transparentes et indépendantes".

"Des enquêteurs indépendants doivent recevoir les ressources, le soutien et l'accès nécessaires pour mener des enquêtes rapides, approfondies et impartiales sur les crimes qui auraient été commis par toutes les parties au conflit", ont demandé M. Tidball-Binz et Mme Jill Edwards, dans le communiqué.

"Le devoir d'enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité (...) est une obligation juridique fondamentale", ont-ils ajouté, au dernier jour de trêve à Gaza avant une possible prolongation.

La bande de Gaza est assiégée et dévastée par sept semaines de bombardements israéliens en représailles à l'attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre, lors de laquelle, selon les autorités israéliennes, 1.200 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées.