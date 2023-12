Israël-Hamas: un rassemblement à Paris pour dénoncer le "silence" sur les crimes sexuels

Une cinquantaine de femmes se sont rassemblées vendredi devant l'Unesco à Paris pour "dénoncer le silence des organisations internationales et féministes" après les informations faisant état de viols commis par des hommes du Hamas sur des femmes israéliennes le 7 octobre.

"J'accuse UN Women de refuser de dénoncer clairement les viols et sévices sexuels du 7 octobre. J'accuse l'association Nous toutes d'avoir mis plus d'un mois" pour les dénoncer, a énuméré Mélanie Pauli-Geysse, du collectif "Rape is Rape", reprenant la célèbre anaphore d'Emile Zola pendant l'affaire Dreyfus.