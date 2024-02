Israël interdit l'entrée d'une experte de l'ONU après ses propos sur le 7 octobre

Mme Albanese, une experte indépendante nommée par l'ONU, avait critiqué la semaine dernière les propos du président Emmanuel Macron décrivant l'assaut du Hamas sur le sol israélien comme "le plus grand massacre antisémite de notre siècle".

"Non, M. Macron, les victimes du 7/10 n'ont pas été tuées à cause de leur judaïsme, mais en réaction de l'oppression d'Israël. La France et la communauté internationale n'ont rien fait pour l'empêcher", avait-elle écrit sur X.