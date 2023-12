Israël lance une attaque massive sur Khan Younès

L'armée israélienne a lancé une attaque massive cette nuit contre plusieurs cibles du mouvement palestinien Hamas dans le sud de la bande de Gaza, rapportent des médias locaux. The Times of Israel indiquait samedi que des combats au sol avaient lieu un peu partout à Khan Younès et dans ses environs. L'armée prétend que des dirigeants du Hamas s'y trouvent.