Israël: le faucon Benjamin Netanyahu confronté à l'isolement mondial

Agé de 73 ans, cet homme aux cheveux argentés et à la voix grave, connu sous son surnom de "Bibi", a dominé la politique de son pays pendant des décennies, mais il est désormais confronté à un isolement croissant dans son pays et à l'étranger en raison de sa gestion de la guerre contre le Hamas à Gaza.

Il fait l'objet de vives critiques pour les échecs en matière de sécurité ayant conduit à l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, qui a entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, pour la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP à partir de chiffres officiels israéliens.

Mais Benjamin Netanyahu se dit déterminé à "éliminer" le Hamas, supervisant la riposte sanglante d'Israël qui a ravagé Gaza et tué plus de 35.562 personnes, pour la plupart des civils, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Plus pérenne des Premiers ministres de l'histoire d'Israël et confronté au plus grand mouvement de contestation depuis son arrivée au pouvoir, il se présente comme le grand protecteur de l'Etat hébreu.