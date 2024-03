Israël: les familles d'otages appellent à un rassemblement devant le Parlement

"Le temps est venu de sortir et de se battre contre l'indifférence et pour la vie. Je vous demande maintenant de descendre dans la rue avec nous et de faire entendre une voix unie et claire: Ramenez-les à la maison maintenant!", a lancé Mme Elbag lors de la manifestation.

Un rassemblement aura lieu la semaine prochaine devant la Knesset, le Parlement israélien situé à Jérusalem, a indiqué le Forum des familles d'otages.

A proximité de la manifestation hebdomadaire sur la place des Otages de Tel-Aviv, des manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv.