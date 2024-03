Israël: les familles d'otages appellent à un rassemblement devant le Parlement

Shira Elbag, dont la fille de 19 ans, Liri, a été enlevée par des combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël, a plaidé avec émotion pour que les Israéliens fassent monter la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

"Le temps est venu de sortir et de se battre contre l'indifférence et pour la vie. Je vous demande maintenant de descendre dans la rue avec nous et de faire entendre une voix unie et claire: Ramenez-les à la maison maintenant!", a lancé Mme Elbag lors de la manifestation.