Israël: "Levée des contraintes pour la population après l'attaque iranienne"

Le service de sécurité intérieure israélien a levé les restrictions imposées aux civils à la suite de l'attaque iranienne de la nuit de samedi à dimanche. Il n'y a plus de restrictions sur les activités éducatives, sur le lieu de travail ou aux réunions, a annoncé le service de sécurité intérieure sur son site web lundi.

Des exceptions continuent de s'appliquer aux zones dites de conflit, par exemple à la limite de la bande de Gaza et à la frontière avec le Liban. Dans ces zones, les rassemblements à l'extérieur ne peuvent réunir qu'un maximum de 30 personnes, et à l'intérieur pas plus de 300. Les citoyens doivent également s'assurer qu'ils peuvent rapidement trouver un abri en cas d'urgence.