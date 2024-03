Israël mènera une offensive à Rafah, même sans le soutien des Etats-Unis, selon Netanyahu

"J'ai dit que nous n'avions pas la possibilité de défaire le Hamas sans entrer dans Rafah et sans éliminer les bataillons qui y restent. Je lui ai dit que j'espérais le faire avec le soutien des Etats-Unis, mais s'il le faut, nous le ferons seuls", a-t-il dit dans une déclaration après sa rencontre à Tel-Aviv avec le responsable américain.

"Je lui ai dit que j'appréciais vraiment le fait que nous ayions été unis dans la guerre contre le Hamas pendant plus de cinq mois. Je lui ai aussi dit que nous reconnaissions la nécessité d'évacuer la population civile des zones de guerre et de prendre en charge les besoins humanitaires, et bien sûr nous oeuvrons en ce sens", a encore dit le chef du gouvernement.