"Israël n'a rien à voir avec l'accident d'hélicoptère", écrivent les médias israéliens

Israël n'a rien à voir avec l'accident d'hélicoptère meurtrier qui a coûté la vie au président iranien Ebrahim Raïssi et au ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, rapportent lundi les médias israéliens, citant des responsables gouvernementaux anonymes. Israël n'a pas encore réagi officiellement à l'accident survenu dans le pays de son ennemi juré.

Le journal israélien Jediot Achronot écrit qu'Israël ne s'attend pas à ce que la mort du président iranien et du ministre des Affaires étrangères ait un impact majeur sur son pays. Il ne s'attend pas non plus à ce que la politique de l'Iran à l'égard d'Israël change.

Le choix du successeur de M. Raïssi ne changera pas grand-chose non plus, estime la publication. "La personne qui prend les décisions concernant le programme nucléaire iranien et la campagne de terreur anti-israélienne est l'ayatollah Ali Khamenei (le chef spirituel de l'Iran, ndlr)", précise le journal.

L'Iran et Israël sont considérés comme des ennemis jurés. Téhéran soutient des groupes armés tels que le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban et les rebelles houthis au Yémen. Le Hezbollah et les rebelles houthis soutiennent le Hamas dans la guerre contre Israël en attaquant des cibles israéliennes.