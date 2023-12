Israël ne veut pas que l'Autorité palestinienne prenne le contrôle de Gaza

Tant que l'Autorité palestinienne incitera à "la haine d'Israël et les enfants à tuer des Israéliens", il sera hors de question qu'elle prenne le contrôle de la bande de Gaza, a-t-il déclaré.

Israël veut imposer une nouvelle administration à Gaza après sa guerre, composée de "personnes raisonnables, non haineuses et engagées pour le futur de la population", a ajouté le porte-parole du gouvernement. L'Etat hébreu espère pour ce faire être aidé des pays arabes dits modérés et des États-Unis.