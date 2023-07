Israël: Netanyahu hospitalisé avant un vote crucial sur la réforme judiciaire

L'hôpital Sheba, où M. Netanyahu a été admis, a indiqué que l'état de santé du Premier ministre était "bon". Quelques jours plus tôt, M. Netanyahu, 73 ans, était sorti du même établissement après une nuit d'hospitalisation à la suite de vertiges.

"Nous voulons continuer de vivre dans un Etat juif et démocratique", a déclaré au début du débat en séance plénière le chef de l'opposition, Yaïr Lapid: "Nous ne renoncerons pas à l'avenir de nos enfants", a-t-il ajouté en demandant de "stopper la législation" sur cette réforme.

Malgré son opération, M. Netanyahu s'est engagé à être présent lors du vote. La réforme judiciaire proposée par son gouvernement très à droite a divisé la nation et déclenché l'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire d'Israël depuis sa présentation en janvier. Les opposants considèrent ce projet comme une menace pour la démocratie israélienne.

"Il restera sous surveillance médicale dans le département de cardiologie", a précisé l'hôpital dimanche.

- "Caractère raisonnable" -

"Les médecins me disent que je sortirai de l'hôpital demain après-midi (dimanche) et que je pourrai me rendre à la Knesset pour voter" lundi, avait déclaré M. Netanyahu avant l'opération.