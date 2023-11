Israël qualifie de "capitulation face au terrorisme" la rupture des liens par la Bolivie

Le gouvernement bolivien a annoncé mardi la rupture des liens diplomatiques avec Israël "en signe de rejet et de condamnation de l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza".

"La décision de la Bolivie de rompre les liens diplomatiques avec Israël est une capitulation face au terrorisme et au régime des ayatollahs en Iran", allié du Hamas, a assené le porte-parole du ministère dans un communiqué.

Le 7 octobre, en plein shabbat (le repos juif hebdomadaire), le Hamas a lancé une attaque en Israël depuis la bande de Gaza, sous son contrôle. Des centaines de combattants du mouvement islamiste palestinien s'étaient infiltrés sur le sol israélien, semant la terreur et faisant 1.400 morts, essentiellement des civils. En représailles, Israël a déclaré vouloir "anéantir" le Hamas et son armée bombarde sans relâche la bande de Gaza, où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. Plus de 8.500 Palestiniens ont été tués depuis le début des bombardements.

La tension est très vive aussi en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Après la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste, l'Assemblée générale de l'Onu adoptait le 29 novembre 1947 le plan de partage de la Palestine, où vivaient 1.300.000 Arabes et 600.000 Juifs. La Palestine, alors sous mandat britannique, est divisée en entités qui doivent devenir indépendantes le 1er août 1948. Ce vote historique donnera bien naissance, le 14 mai 1948, à l'État d'Israël. En revanche, l'État palestinien indépendant n'a toujours pas vu le jour.