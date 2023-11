Israël reçoit la liste des otages devant être libérés lundi

Israël a reçu une nouvelle liste de noms d'otages qui seront libérés lundi, affirme le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La liste, qu'Israël a reçue dans la nuit de dimanche à lundi, est en cours de vérification. Le nombre d'otages libérés n'a pas été précisé. Selon des informations non confirmées diffusées par les médias, 11 personnes seraient concernées.

Il s'agirait du quatrième groupe d'otages libérés depuis vendredi et le début de la trêve dans la guerre, en échange de la libération de prisonniers palestiniens des prisons israéliennes. Jusqu'à présent, 58 otages ont été libérés et 177 Palestiniens l'ont été en échange.

L'organisation extrémiste palestinienne Hamas confirme avoir remis une liste d'otages à libérer lundi à des représentants du Qatar et de l'Egypte. Ces pays jouent le rôle de médiateurs dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Le Hamas et Israël se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu de quatre jours pour échanger 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens. Cet accord est entré en vigueur vendredi matin et expire normalement lundi soir, mais il prévoit la possibilité de prolonger le cessez-le-feu d'un jour pour chaque dizaine d'otages israéliens supplémentaires libérés. Israël et le Hamas semblent favorables à une prolongation de ce cessez-le-feu.

Lors de l'attaque sanglante contre Israël le 7 octobre, le Hamas a enlevé environ 240 personnes. Selon les autorités israéliennes, l'organisation extrémiste détient encore près de 180 d'entre elles.