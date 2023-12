Israël rejette les accusations autour d'un manque d'aide des civils de Gaza

"Nous allons faire le maximum pour réaliser deux choses en parallèle: premièrement, faire la différence entre les terroristes, nos ennemis jurés, et la population civile. Nous ferons tout pour protéger cette population. Deuxièmement, nous faciliterons l'entrée à Gaza de l'aide humanitaire destinée aux civils de la région", a confié M. Regev en conférence de presse.

Le Hamas est "le seul responsable" de la guerre dans la bande de Gaza et de la reprise des hostilités depuis la fin du cessez-le-feu, et il utilise des zones résidentielles, des hôpitaux et des mosquées pour cacher sa "machine militaire de terreur", a clamé Mark Regev.