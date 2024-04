Israël a revu l'ampleur de son attaque sur l'Iran à la baisse sous la pression américaine

Israël avait prévu de lancer une attaque de plus grande envergure contre l'Iran la semaine dernière, mais a revu ses plans à la baisse sous la pression des États-Unis, ont déclaré des responsables israéliens au New York Times. Israël aurait dès lors choisi de tirer un petit nombre de drones et de missiles, afin d'éviter une guerre majeure avec l'Iran.