Israël utilise la faim comme arme à Gaza, dénonce Human Rights Watch

L'armée israélienne prive délibérément les civils palestiniens de nourriture et d'eau, dénonce lundi Human Rights Watch (HRW). Selon l'organisation de défense des droits de l'homme qui se réfère aux déclarations de plusieurs ministres israéliens, l'Etat hébreu utilise la faim comme une arme et ces agissements constituent un crime de guerre.

L'Etat hébreu a rapidement annoncé un blocus total de Gaza après le début des hostilités entre Israël et le Hamas et ce afin que le mouvement islamiste ne puisse détourner l'eau, la nourriture, le carburant ou les médicaments à son profit. Dans les semaines qui ont suivi, Israël a autorisé l'acheminement d'aide humanitaire à destination des populations civiles mais, selon HRW, celui-ci est toujours délibérément entravé. Israël est également accusé de détruire les récoltes et de dépouiller les civils.

Omar Shakir, le directeur local de l'organisation, appelle les dirigeants du monde à dénoncer ce crime de guerre "odieux". D'autres organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme, comme la Croix-Rouge et Oxfam font également état d'une situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza et se plaignent des graves pénuries.