Israël va répliquer à la "violation unilatérale" des accords commerciaux par la Turquie

"La Turquie viole unilatéralement les accords commerciaux avec Israël et Israël prendra toutes les mesures nécessaires en réponse" à cette décision, a prévenu le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette annonce intervient après qu'Ankara a annoncé lundi qu'Israël avait bloqué une demande turque de largage d'aide humanitaire sur Gaza.

Le chef de la diplomatie israélienne Israël Katz a donné instruction à ses services de dresser une liste de marchandises supplémentaires qu'il cessera d'importer de Turquie, souligne le communiqué du ministère.

En outre Israël va mobiliser "des pays et des organisations pro-Israël aux Etats-Unis" pour les convaincre de ne plus investir en Turquie et d'importer des biens en provenance de ce pays.