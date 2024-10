Israël va répondre à l'attaque de l'Iran, déclare Benjamin Netanyahu

"L'Iran a déjà lancé à deux reprises des centaines de missiles sur notre territoire et nos villes, des missiles balistiques (...), aucun pays au monde n'accepterait une telle attaque (...). Israël a le devoir et le droit de se défendre et de répondre à ces attaques, et c'est ce que nous ferons", a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué.

La première attaque de missiles de l'Iran contre Israël avait eu lieu en avril.