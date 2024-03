Israël veut envoyer les réfugiés à Rafah vers des "îlots humanitaires"

L'armée israélienne Tsahal a l'intention d'évacuer les 1,5 million de Gazaouis réfugiés à Rafah vers des "îlots humanitaires" dans le centre de la bande de Gaza, rapporte jeudi le média The Times of Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi que l'armée allait pénétrer à Rafah malgré les critiques internationales.

Le porte-parole de Tsahal a laissé entendre aux journalistes que des logements temporaires seraient mis en place et que les personnes qui s'y installeraient auraient droit à de la nourriture, de l'eau et de l'aide. Ces déplacements de population devraient également être organisés "en coordination avec des acteurs internationaux", selon The Times of Israël.

Les Nations unies et les États-Unis ont averti les autorités israéliennes des conséquences potentiellement désastreuses pour les civils d'une telle intervention militaire. Le Premier ministre israélien a toutefois souligné qu'il maintenait cet objectif afin d'achever "la destruction du bataillon du Hamas". Il estime que beaucoup de leaders du Hamas auraient trouvé refuge dans le sud de la bande de Gaza.

Les critiques estiment que l'évacuation, en raison de son envergure, pourrait prendre des semaines, rapporte la chaîne britannique BBC. Ils craignent que les habitants soient contraints d'évacuer à pied, alors qu'ils sont épuisés et affaiblis par des mois de privation. La zone désignée par Israël pour les "îlots humanitaires", dans la région de Deir el Balah, au centre de la bande de Gaza, a également été gravement endommagée.