Israël veut exclure la Turquie de l'Otan

Depuis le début de la guerre entre le gouvernement de Benjamin Netanyahu et le Hamas, au pouvoir dans le petit territoire palestinien enclavé, les relations entre Israël et la Turquie se sont considérablement détériorées. "Tout comme nous l'avons fait au Haut-Karabakh, comme nous l'avons fait en Libye, nous ferons la même chose ici", avait déclaré le président turc dimanche lors d'une réunion de son parti AKP. Lors du conflit au Haut-Karabakh, Erdogan a soutenu l'Azerbaïdjan avec, entre autres, des drones. Dans une Libye déchirée par la guerre civile, Ankara soutient le gouvernement internationalement reconnu en lui fournissant du matériel et du personnel militaires.

Israël a répliqué en appelant à exclure la Turquie de l'Otan. "Erdogan a fait de la Turquie un membre de l'axe de la terreur de l'Iran", a lancé Israel Katz, en référence aux mouvements palestiniens, libanais, syriens et autres, proches de Téhéran et opposés à l'État hébreu. Pour M. Katz, Ankara a violé les principes de l'Otan en "menaçant d'envahir un pays occidental démocratique sans provocation" initiale. Les États-Unis et l'Occident doivent "condamner Erdogan et mettre fin à ses activités destructrices".