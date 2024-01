"Israël viole le droit humanitaire international", estime l'Agence ONU des droits humains

Les appels lancés par Israël aux civils palestiniens pour qu'ils quittent certains quartiers en vue des opérations militaires prévues n'ont pas convaincu. L'Agence des droits de l'homme des Nations unies critique également le fait que des centaines de Palestiniens auraient été capturés et seraient détenus dans des lieux inconnus. "Ceux qui ont été libérés ont fait état de mauvais traitements et de tortures de la part de l'armée israélienne. Cela doit cesser et les responsables de ces mauvais traitements et de ces tortures doivent rendre des comptes".

L'Agence a également critiqué les attaques incessantes des groupes armés palestiniens contre Israël. Elle a condamné l'attaque terroriste contre Israël le 7 octobre, qui a tué 1.200 personnes et en a déporté environ 250 dans la bande de Gaza. Actuellement, 136 personnes sont toujours entre les mains des auteurs de cette attaque.