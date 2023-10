Israël vise comme but de guerre la fin de ses "responsabilités" sur Gaza

Israël, considéré aux yeux de la loi internationale comme la force occupante dans la bande de Gaza, s'est fixé comme but de guerre de mettre "fin" à ses "responsabilités" sur ce territoire et créer une "nouvelle réalité sécuritaire" pour les Israéliens, a affirmé vendredi le ministre de la Défense, Yoav Gallant.

Israël est de fait responsable, depuis son désengagement des besoins primaires du territoire palestinien sous blocus, notamment de l'acheminement de l'aide humanitaire, de l'énergie et des passages de population via son point de contrôle.

La bande de Gaza, petit territoire de 362 km2 au 2,4 millions d'habitants, est soumise à un blocus terrestre, maritime et aérien israélien et égyptien depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007.

"Il y aura trois étapes" à l'opération en cours, a déclaré M. Galant.

La première étape étant la "campagne militaire" de frappes aériennes et "plus tard des manoeuvres ayant pour objectif de neutraliser les terroristes et les infrastructures du Hamas".

La deuxième étape est décrite comme des "opérations à basse intensité pour éliminer les dernières poches de résistance" et obtenir "un terrain sécuritaire complètement différent", a ajouté Yoav Gallant, précisant que cela ne prendra pas "un jour, ni une semaine, ni même un mois".