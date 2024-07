Israël vise un commandant du Hezbollah libanais dans la banlieue sud de Beyrouth

Le Hezbollah est accusé par Israël et les Etats-Unis d'être à l'origine du tir meurtrier sur la ville Majdal Shams située dans la partie du plateau syrien du Golan annexée par l'Etat israélien.

L'armée israélienne a annoncé dans un communiqué avoir "mené une attaque ciblée à Beyrouth contre le commandant responsable du meurtre des enfants de Majdal Shams et de nombreux autres civils israéliens", sans divulguer son identité. Au total, 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans, qui jouaient sur un stade de football, ont été tués et plusieurs blessés lors de cette attaque.

Selon le département d'Etat américain, Fouad Chokr est "un haut commandant militaire des forces du groupe au Sud-Liban" qui a joué "un rôle-clé" dans des "opérations militaires du Hezbollah en Syrie" mais aussi, il y a plus longtemps, dans l'attaque qui a fait plus de 200 morts en 1983 parmi les Marines américains à Beyrouth.

- Inquiétudes de la communauté internationale -

anwar amro

L'attaque sur Majdal Shams a ravivé les craintes d'une extension au Liban de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, allié du Hezbollah, et d'un conflit généralisé dans la région.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée le 7 octobre par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, les échanges de tirs sont presque quotidiens à la frontière nord d'Israël avec le Liban, entre l'armée israélienne et le Hezbollah, un mouvement tout puissant au Liban, soutenu par l'Iran.

Plus tôt dans la journée, un civil israélien a été tué par la chute d'une roquette dans le nord d'Israël, selon les secours, et l'armée a affirmé avoir riposté à un barrage de roquettes en tirant vers le Liban.

Rabih DAHER

Elle avait annoncé plus tôt avoir frappé "une dizaine de cibles terroristes du Hezbollah" dans "sept zones différentes" du sud du Liban, et tué un membre du mouvement armé.

En réponse à ces frappes, qui ont causé "des dégâts importants" d'après l'ANI, le Hezbollah a dit avoir lancé plusieurs attaques, dont deux dans le nord d'Israël à l'aide de roquette katioucha et de drones explosifs.

La communauté internationale multiplie les efforts pour empêcher une propagation du conflit.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est dit mardi "vivement préoccupé par la menace croissante d'un conflit généralisé dans toute la région".

Patricio ARANA, Sabrina BLANCHARD, Nalini LEPETIT-CHELLA

Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu depuis lundi leurs vols vers Beyrouth.

- Gaza: "zone d'épidémie de polio" -

Pendant ce temps, la guerre continue dans la bande de Gaza.

Bashar TALEB

Elle a éclaté le 7 octobre, quand des commandos du Hamas ont mené une attaque dans le sud d'Israël qui a entraîné la mort de 1.197 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Sur 251 personnes alors enlevées, 111 sont toujours retenues à Gaza, dont 39 sont mortes, selon l'armée.

En riposte, Israël a promis de détruire le Hamas, au pouvoir depuis 2007 dans le territoire palestinien, qu'il considère comme une organisation terroriste de même que les Etats-Unis et l'Union européenne.

Son armée a lancé une offensive qui a fait jusqu'à présent 39.400 morts, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, qui ne donne pas d'indications sur le nombre de civils et de combattants morts.

Bashar TALEB

Mardi, des frappes et des tirs d'artillerie ont été signalés à Khan Younès et Rafah (sud), sur le camp d'al-Bureij (centre), et dans la ville de Gaza (nord).

La Défense civile a annoncé que l'opération militaire israélienne lancée le 22 juillet dans le gouvernorat de Khan Younès avait fait environ 300 morts.

L'armée a déclaré mardi avoir achevé cette opération et avoir tué "plus de 150 terroristes".

Bashar TALEB

Selon des correspondants de l'AFP, citant des témoins, des tirs de chars ont visé l'est de Khan Younès tôt mardi. Au moins huit corps ont été retrouvés dans ce secteur, selon des secouristes et des médecins.

La situation sanitaire dans le territoire est désastreuse: le ministère de la Santé du Hamas a déclaré mardi le territoire palestinien "zone d'épidémie de polio", accusant l'armée israélienne d'y avoir détruit les établissements de soins, ce qui a selon lui entraîné la réapparition du virus.