"J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais" : Mehdi Nemmouche condamné à la perpétuité une seconde fois

La cour d'assises spéciale de Paris a condamné vendredi Mehdi Nemmouche à la réclusion criminelle à perpétuité, le reconnaissant coupable d'avoir été le geôlier d'otages occidentaux et syriens pour le compte du groupe Etat islamique (EI) en 2013 et 2014.

Pas de regrets, "jamais" d'excuses, mais pas d'aveu non plus. Dans ses derniers mots à son procès à Paris, le "terroriste" autoproclamé Mehdi Nemmouche n'a pas évoqué les ex-otages dont il est accusé d'avoir été le geôlier en Syrie en 2013, se lançant plutôt dans une longue diatribe anti-Occident.

Il avait pris la parole dans l'après-midi

Mehdi Nemmouche se lève promptement dans le box, feuilles à la main, si pressé de parler qu'il mange un mot sur deux pendant les premières minutes. Pendant ce mois de procès, il a juré n'avoir rejoint le groupe Etat islamique (EI) que pour y combattre le dictateur syrien Bachar al Assad, et n'avoir jamais rencontré les quatre journalistes français qui l'ont eux formellement reconnu.

Pas un mot à ce sujet dans ces derniers mots, pas un mot non plus sur la réclusion criminelle à perpétuité requise contre lui (il a déjà été condamné à la même peine pour l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014, où il avait abattu quatre personnes). "Le temps, il passe à une vitesse vertigineuse. Cela fait longtemps que je suis à l'isolement mais je navigue sans difficulté, je ne perds pas le cap", lance l'accusé de 39 ans, jean, chemise noire, rasé de près.

Toujours d'un débit ultra rapide, pendant une quinzaine de minutes, il multiplie les citations et références - Nietzsche, Montaigne, Georges W. Bush, Staline, Roosevelt, Poutine... - pour s'en prendre "à l'Occident", et plus particulièrement aux Etats-Unis: "Daesh, à côté, c'est un petit joueur".